Россия потребовала от Боснии объяснить недопуск Прилепина в страну

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Посольство РФ в Боснии и Герцеговине выразило сожаление, что власти страны не пустили писателя Захара Прилепина в республику, обратилось в МИД за разъяснениями, заявили РИА Новости в дипмиссии.

"Сегодня на боснийско-сербском пограничном переходе Рача было отказано во въезде в БиГ гражданину РФ Евгению (Захару) Прилепину. Прилепин является известным писателем не только в России, но и во всем мире, включая Сербию и Боснию и Герцеговину. Он направлялся в БиГ по приглашению руководства Народной библиотеки города Баня-Лука в качестве почетного гостя 53-их Кочичевых чтений для участия в книжном вечере в Народной библиотеке. Ранее неоднократно посещал БиГ", — говорится в сообщении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Посольство выражает обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с данным инцидентом. Обратились в МИД БиГ за разъяснениями", — отметили в российской дипмиссии.