Саудовские пограничники предотвратили атаку хуситов на нефтяной хаб

КАИР, 23 авг — РИА Новости. Саудовские пограничники предотвратили атаку заминированного катера, принадлежащего йеменским мятежникам-хуситам, на объект нефтяной компании Saudi Aramco в саудовской провинции Джизан, об этом сообщает издание Sabq.

По данным СМИ, катер вышел из йеменского портового города Ходейда, контролируемого хуситами. Судно управлялось на расстоянии. При приближении к набережной в саудовской провинции Джизан, на которой располагается терминал Saudi Aramco, катер был расстрелян пограничниками и взорвался.

В то же время принадлежащий движению "Ансар Алла"(хуситы) телеканал "аль-Масира" сообщил об "успешной первой операции морских сил армии и народных комитетов во внутренних саудовских водах и уничтожении военной цели".

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.