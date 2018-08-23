В ДРК вирус Эболы обнаружили у 103 человек

ООН, 23 авг — РИА Новости. Вирус лихорадки Эбола к концу августа был зафиксирован в Демократической Республике Конго у более чем 100 человек, большая часть из них скончалась, сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что по состоянию на 21 августа было зарегистрировано 103 случая болезни Эбола — 76 подтвержденных и 27 вероятных, в том числе — 61 смертельный случай", — сообщил Дюжаррик.

По его словам, подозрения на новые случаи продолжают выявляться в городах Мабалако и Ойча в районе Северного Киву.

Глава пресс-офиса отметил, что совместная группа "ООН-министерство здравоохранения" ведет борьбу с эпидемией Эбола, включая расследование новых случаев, вакцинацию, просвещение жителей по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены. Кроме того, осуществляется эпидемиологический надзор, а пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Также с 8 августа в стране были вакцинированы более 2 тысяч человек. Дюжаррик отметил, что план помощи требует 1,67 миллиарда долларов, чтобы помочь 10,5 миллиона человек, но пока есть только четверть этой суммы.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.