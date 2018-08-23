Тюремная система США все еще видит в Викторе Буте "террориста"

БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости, Евгений Беленький. Пенитенциарная система США все еще рассматривает российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Америке 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки террористической организации и нелегальной торговли средствами противовоздушной обороны, как "террориста", несмотря на запротоколированное в 2012 году заявление суда о том, что он "является бизнесменом, совершившим правонарушение, а не террористом".

На положении Бута не сказалась даже отмена в 2017 году госдепом США статуса колумбийской леворадикальной политической организации FARC как террористической, равно как и тот факт, что с реальными представителями FARC Бут вообще не общался, и был арестован и осужден на основании диктофонных записей его разговоров с платными информаторами американских спецслужб, которые представились ему как функционеры FARC.

О своем статусе "террориста" рассказал РИА Новости в четверг по телефону сам россиянин.

Индивидуальные особенности "общего режима"

Два года назад Бут был переведен из Блока коммуникационного контроля, "тюрьмы в тюрьме", в котором содержат наиболее опасных, с точки зрения Бюро тюрем США, заключенных, в блок общего режима, однако всех прав, имеющихся у заключенных общего режима, россиянин не получил, так как все еще находится в ведении CTU – контртеррористического подразделения Бюро тюрем.

"Я уже два года как переведен в блок общего режима, но до сих пор не могу делать многое из того, что делают другие заключенные – например, взять местный телефонный номер, на который мне могли бы звонить в определенные часы – как только я поднимаю об этом вопрос, и говорю, что у других заключенных в моем блоке такая возможность есть, начинается крик – "не меняй тему, речь идет не о них, а о тебе!", — рассказал Бут.

В американской пенитенциарной системе не совсем отрегулированы правила отношений между подразделениями, пояснил россиянин.

"С одной стороны, как все заключенные этой тюрьмы, я должен подчиняться тюремному начальству, которое имеет право поощрять или наказывать заключенных за какие-то проступки. Одновременно вся моя связь с внешним миром – телефон и тюремная система электронной почты – контролируются издалека, не здесь, в тюрьме, а в офисе CTU (контртеррористическое подразделение Бюро тюрем США), и у них свое мнение о поведении каждого заключенного, который подвергается коммуникационному контролю во всей пенитенциарной системе Америки", — рассказал он.

Эти две организации – администрация тюрьмы и CTU – подчинены одному "верху" — Бюро тюрем США, но при этом никак напрямую не связаны между собой, сказал Бут.

"Более того, я подозреваю, что CTU работает вообще не с государственными организациями, а отдает контроль за содержанием сообщений и телефонных разговоров в аутсорсинг какой-то частной фирме, потому что где в госслужбе можно найти такое количество переводчиков с разных языков, без которых эта система вообще не смогла бы работать? Это, конечно, только мои предположения, но, думаю, они близки к истине", — сообщил россиянин.

"Например, я знаю, что в Блоке коммуникационного контроля, в котором я находился первые годы, на обеспечение режима содержания одного заключенного затрачивалось около 900 тысяч долларов в год, в том числе и на контроль переписки и телефонных разговоров. Там, где я сейчас, где большинство заключенных находятся на общем режиме содержания, эта цифра составляет 35 – 36 тысяч долларов. А я все еще нахожусь на контроле, как осужденный по статьям, связанным с терроризмом. Видимо, я им выгоден для отчетности по использованию бюджета… Видимо, поэтому они все еще держат меня в этой системе, чтоб было, на что тратить деньги", — рассказал Бут.

Наказали за журнал "Наука и жизнь"

"Так что я до сих пор я живу здесь под контролем, предусмотренным для террористов. А обвинения в терроризме в Америке сейчас – это такое широкое одеяло, которым они накрывают все, где им нужно потратить деньги", — добавил он.

В августе 2017 года Виктор Бут получил административное наказание за разговор по телефону с корреспондентом российского телеканала RT, не занесенным в списки его разрешенных контактов. Нарушение было чистой случайностью: в списках было имя продюсера телеканала, который договаривался с Бутом об интервью по телефону, но не оказалось имени ведущего передачи, в которой выступал россиянин. В результате Бута лишили на два месяца телефонных звонков, в том числе звонков семье, возможности приобретения товаров в тюремном магазине, а также отменили 15 дней досрочного освобождения, которые присуждаются заключенным в США за хорошее поведение. Кроме того, россиянин был переведен из блока одиночных камер общего режима в другой блок, где он делил камеру с еще двумя заключенными.

"Вот, месяц назад перевели, наконец, опять в одноместную камеру, ситуация стала попроще, все-таки одноместная – это одноместная. Не тот корпус, где я раньше был в одиночной камере, другой, более новый", — рассказал россиянин РИА Новости в четверг.

"Но тут подоспело новое наказание. Я переписывался и говорил по телефону с российским писателем Игорем Молотовым. Вдруг приходит бумага из CTU, в которой говорится, что в переписке и разговорах с ним я допустил нарушение режима содержания", — сказал Бут.

В "сообщении об инциденте" (Incident Report), составленном CTU, копию которого передала РИА Новости супруга Виктора Бута Алла, говорится, что, с точки зрения контролера CTU, изучавшего перевод содержания телефонных разговоров и копии переписки между Бутом и Молотовым, участники этих коммуникаций договорились о сделке, при которой Бут сообщает Молотову информацию для книги о себе, а Молотов, в порядке материальной компенсации, оформляет для Бута подписку на российский журнал "Наука и Жизнь" стоимостью 161 доллар США за год.

В результате, в порядке административного наказания, Бут был на месяц лишен права переписки по электронной почте.

"Они считали, что мои разговоры с Игорем (Молотовым) были интервью, и что подписка на журнал "Наука и Жизнь", которую он мне оформил – это, якобы, оплата за интервью. Это они так "верят", то есть, это их выводы из прослушивания разговоров и чтения нашей переписки по электронной почте", — сообщил РИА Новости Бут.

Разговоры с Игорем Молотовым, на самом деле, никаким интервью не были, продолжил Бут, а сам Молотов был разрешенным контактом, который прошел утверждение администрацией тюрьмы, и потому имел право, по тюремным правилам, отправлять заключенному книги за свой счет и подписывать его на периодические издания.

"На-днях пришел новый incident report, потому что мне доставили новый номер "Науки и Жизни". Мне сообщили, что до тех пор, пока подписка не прекратится, будут меня наказывать. Это все идет из Вирджинии, где находится офис CTU. Но вчера местное руководство, руководство тюрьмы, сказало мне, чтобы я не переживал по этому поводу, что они отказываются считать этот факт, факт прихода нового номера журнала, отдельным нарушением", — рассказал россиянин.

Обвинения в адрес России в США стали мантрой

"Получается так: отношение ко мне офицеров охраны тюрьмы Мэрион, в которой я нахожусь, вполне нормальное, они просто делают свою работу, и пытаются делать ее честно, а вот из более высоких инстанций пенитенциарной системы США постоянно приходят вот такие нелепые обвинения. Я отношу это, во многом, в счет антироссийской истерики, которая сейчас в Америке приобрела характер постоянно повторяемой мантры", — сказал агентству Бут.

Он подчеркнул, что антироссийская "лихорадка", практически, не проявляется в его ежедневном общении с американцами – как с заключенными, так и с офицерами и сотрудниками администрации тюрьмы.

"Этой лихорадкой больны СМИ и часть властных структур. В США давно возвели демократию в статус новой национальной религии, и сейчас один из постоянно повторяемых постулатов – это то, что Россия пытается разрушить американскую демократию всеми способами. Поэтому надо каждый день повторять такой своеобразный "Символ веры": Верую, что Россия вмешивалась в выборы, верую, что у нас самая лучшая демократия, верую, что наша система непогрешима… Когда все это слушаешь, сначала становится смешно, а потом появляется чувство жалости: такую страну гробят!", — сказал россиянин.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения.

Его судили на основании диктофонных записей его разговора с платными агентами спецслужб США, выдававшими себя за колумбийских коммунистических повстанцев, и показаний одного свидетеля, присутствовавшего при разговоре. Бута обвиняли в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военнослужащих, материальной поддержке терроризма и незаконном обороте средств противовоздушной обороны. Никаких реальных действий, связанных с содержанием обвинений, Бут не совершал, и это было признано на суде.

К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.