Аргентинская полиция проводит обыски в квартире экс-президента Киршнер

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции Аргентины в четверг начали обыск в квартире бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе в рамках расследования по делу о коррупции, сообщает агентство EFE.

По данным агентства, несколько полицейских вошли в ее квартиру в районе Реколета в центре города. Также обыски будут проводиться в ее домах в городах Рио-Гальегос и Эль-Калафате.

Ранее федеральный судья обратился с запросом в парламент Аргентины, чтобы провести обыски в трех домах Киршнер, которая стала сенатором в 2017 году, в рамках антикоррупционного расследования. В среду сенат Аргентины единогласно проголосовал за проведение обысков в ее домах.

Также ранее стало известно, что Киршнер согласилась на проведение обысков, но попросила, чтобы сенат гарантировал, что обыски нужны только для доказательств в рамках расследования, а "не для того, чтобы получить фотографии или видео внутреннего убранства домов", которые в дальнейшем могут быть распространены в СМИ.

Расследование по новому делу о коррупции началось после публикации в СМИ дневников водителя одного из аргентинских предпринимателей. Из этих записей следует, что бизнесмены выплачивали миллионные взятки чиновникам из министерства общественных работ.

В мае Киршнер уже предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. Киршнер и другие высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.