В Кабуле назвали условия участия в переговорах с талибами*

КАБУЛ, 23 авг — РИА Новости. Кабул примет участие в переговорах в Москве или другом месте, если радикальное движение "Талибан*" покажет готовность к мирным переговорам, говорится в заявлении МИД Афганистана, полученном в распоряжение РИА Новости.

Ранее представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади сообщил РИА Новости, что Кабул не будет принимать участие во встрече по Афганистану в "московском формате", отметив, что это решение принято независимо от позиции США.

"Делегация правительства Афганистана, если движение "Талибан*" в какое-то время покажет готовность к проведению прямых мирных переговоров, будь то в формате Москвы или в каком-нибудь третьем месте, с искренним намерением и глубокой приверженностью миру примет участие (в переговорах — ред.)", — говорится в заявлении.

Согласно документу, движение "Талибан*" выступило против послания мира и прямых переговоров и не проявило уважения к международным и региональным принципам мира и прямых переговоров.

Как сообщается в документе, в связи с этим, участие представителей движения Талибан* в формате Москвы не считается необходимым. "В связи с вышеупомянутыми принципами, правительство Исламской Республики Афганистан тоже не может принять участие во встрече, на которой "Талибан*" не считает для себя обязательным вести с ним диалог", — говорится в заявлении.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения "Талибан*" сообщило, что представители движения приняли приглашение участвовать в переговорах по Афганистану, которые должны пройти в Москве 4 сентября.

МИД РФ сообщал, что на консультации в "московском формате" по Афганистану 4 сентября приглашены 12 государств, в том числе США. Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса движения талибов в Дохе. Представитель госдепа сообщил, что США не будут участвовать во встрече по Афганистану в Москве, так как не считают такой формат эффективным.

* Террористическая организация, запрещенная в России