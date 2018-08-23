Новые санкции США против России затронут банки

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что законопроект о мерах в отношении России затронет банки, передает агентство Блумберг.

"Необходимо законодательство, в соответствии с которым будут приняты санкции, если Россия или другие страны вмешаются в выборы в США", — заявил сенатор.

Ранее политик вместе с сенатором Марком Рубио предложил санкции против активов энергетических компаний и госдолга России.

Во вторник Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов. При этом замглавы американского Минфина Сигал Манделькер отметила, что США продолжат вводить ограничения против России, если "Москва не изменит свое поведение".

Готовы к новым санкциям

Ранее помощник госсекретаря Эшли Форд заявил, что США готовы к введению санкций против России за "вмешательство" в будущие выборы 2018 года.

"Мы ясно говорим, что будут последствия, и болезненные, если они (Россия. — Прим. ред.) будут вести себя подобным неприемлемым образом", — сказал Форд на слушаниях в сенате.

После победы Дональда Трампа США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва эти обвинения опровергает. Никаких доказательств того, что Россия повлияла на результаты избирательного процесса, до сих пор не обнародовано.

На промежуточных выборах в ноябре будут переизбраны полный состав палаты представителей, треть сената и ряд губернаторов США. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.

