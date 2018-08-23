Лавров разъяснил Помпео ситуацию вокруг Сенцова

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео разъяснил ему ситуацию вокруг Олега Сенцова, говорится в сообщении МИД РФ.

"Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности Сенцове, на что ему были даны соответствующие разъяснения", — говорится в сообщении министерства.

Олег Сенцов был приговорен судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

Сенцов объявил голодовку в середине мая и с 24 мая получает поддерживающую терапию. Последний врачебный консилиум по его состоянию прошел в понедельник, 20 августа.