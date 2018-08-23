Опять симуляция: в Сети высмеяли попытки Трампа и Меланьи взяться за руки

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью за попытки "симулировать" хорошие отношения.
Fake Handholding 101. pic.twitter.com/sgNieTJ4pi— Nell Scovell (@NellSco) 22 августа 2018 г.
"Как нужно себя вести, чтобы все решили, что у тебя замечательный брак", — написала @Xtionna.
При этом комментаторы отмечают, что даже когда Трамп и Меланья берутся за руки, это выглядит максимально неловко. Автор подборки также отмечает, что в такие моменты супруги отнюдь не излучают положительные эмоции.
"Здесь они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО держатся за руки. Посмотрите, как они счастливы. Их лица не могут скрыть радость", — отметила @NellSco.
"Твое лицо, когда получил все, что хотел", — написал @krinklyfig.
"Как говорится: если выходишь замуж ради денег, то и получаешь все до последнего цента", —отмечает @RSpensieri.
Поведение Мелании Трамп на публике не раз обращало на себя внимание. Так, например, в феврале первая леди отказалась делать совместное фото с супругом.