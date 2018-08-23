Патрушев пригласил американских коллег на новую встречу в Москву

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что пригласил американских коллег на новую встречу в Москву или любой другой город России.

"Мы договорились, что будем проводить следующую встречу. Я их пригласил в Москву, либо какой-либо другой город России", — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что вопрос о сроках проведения новой встречи не обсуждался, но новые переговоры должны быть результативными.