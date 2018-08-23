Посольство России в Мадриде призвало испанскую прессу к объективности

МАДРИД, 23 авг — РИА Новости. Российское посольство в Испании призывает испанские СМИ беспристрастно освещать события, связанные с последними скандалами вокруг предстоящих выборов в США.

Поводом для комментария стала редакционная статья в каталонской газете La Vanguardia "Microsoft и российские кибератаки", где автор пишет о новых "атаках" российских хакеров на американские институты с целью повлиять на выборы в конгресс, которые состоятся в ноябре. Газета отмечает, что подобные "атаки могут нанести вред не только выборам, но и доверию гражданского общества и институтам".

Ранее компания Microsoft заявила, что "группа, тесно связанная с российским правительством", Strontium (Fancy Bear, APT28) создавала веб-страницы и URL-адреса, которые имитировали сайты Международного республиканского института, в совет директоров которого входят шесть республиканских сенаторов и кандидат в американский парламент, а также Института Хадсона.

Посольство РФ в Мадриде призывает испанских журналистов к объективности. "Грустно, что "охота на ведьм", охватившая Вашингтон, с такой быстротой распространяется по миру. Участвовать в ней или нет – каждый решает сам. Но мы надеемся, что ответственная журналистика будет придерживаться критериев беспристрастного и объективного расследования фактов", — говорится в комментарии диппредставительства.

В посольстве обращают внимание, что "виновники этих "атак" пока не определены, но их уже объявляют "ассоциированными с Кремлем", и напоминают, что за последние годы это не первый случай, когда против России выдвигаются серьезные обвинения без каких-либо доказательств "с одной лишь целью – вызвать у публики "вау-эффект".

"Такие обвинения повторяются столь часто, что вездесущие "русские хакеры" уже превратились в один из элементов массовой культуры наряду с НЛО, тайными обществами и подводными монстрами, которые чаще заявляют о себе в виртуальном пространстве, чем в реальном мире. Подобно вымышленным инопланетянам, "неопознанные русские агенты" обладают широчайшими технологическими возможностями, превосходящими самые передовые разработки ведущих IT-компаний землян. Кроме того, их поведение, похоже, не поддается объяснению с точки зрения человеческой логики: сегодня они работают на республиканцев Трампа, завтра – на демократов, и т.д.", — говорится в комментарии.

Ранее американская компания Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном. По ее словам, "иранские" и "российские" аккаунты не были связаны между собой, но "использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение о том, кто они и что они делают".

Американские СМИ неоднократно обвиняли Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.