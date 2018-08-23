США не потерпят вмешательства в выборы, заявил Болтон

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым дал понять, что Соединенные Штаты не потерпят вмешательства в промежуточные выборы. Встреча Патрушева и Болтона состоялась в четверг в Женеве.

"Я дал понять, что мы не потерпим вмешательства в (выборы — ред.) 2018 года и мы готовы принять необходимые меры для предотвращения этого", — заявил Болтон.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.