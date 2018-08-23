Болтон назвал темы переговоров с Патрушевым

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Сирия была в числе тем, которые обсуждались на переговорах с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Сегодня мы обсудили целый ряд вопросов между двумя странами, по нераспространению оружия, контролю над оружием, целый ряд двусторонних вопросов, вопросы контртерроризма, нелегальной миграции… региональные вопросы, такие как Сирия, Ближний восток", — заявил Болтон.

Болтон отметил, что между Россией и США "сохраняются разногласия", но на переговорах был достигнут прогресс по ряду тем.

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