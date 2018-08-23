В Швеции российского капитана приговорили к четырем месяцам тюрьмы

СТОКГОЛЬМ, 23 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Суд города Мальмё на юге Швеции приговорил капитана из РФ к четырем месяцам тюрьмы за управление судном, которое в августе село на мель у берегов страны, в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости прокурор Фредрик Йёнссон.

"Суд приговорил капитана к четырем месяцам лишения свободы за управление судном в состоянии алкогольного опьянения с отягчающими обстоятельствами. Я настаивал на шести месяцах", — сообщил прокурор по окончании слушаний.

Грузовой балкер BBC Lagos сел на мель ночью 3 августа близ порта Хельсингборга южной Швеции в проливе Эресунн. Из материалов полиции, переданных РИА Новости судом Мальмё, следует, что капитан — гражданин РФ 1965 года рождения, из Санкт-Петербурга. По данным прокуратуры, концентрация алкоголя в крови капитана во время или после управления судном составила до 2,76 промилле.

Прокуратура сочла преступление тяжким из-за высокой концентрации алкоголя, и того, что управление судном представляло серьезную опасность для безопасности, так как капитан заснул и посадил судно на мель. Капитана заключили под стражу, где он находился вплоть до слушаний 23 августа. По словам прокурора, время нахождения капитана под стражей будет учтено в общем сроке его пребывания в тюрьме.

Судно после ЧП осмотрели дайверы и каких-либо повреждений корпуса не обнаружили. На его борту находилось 5 тысяч тонн пшеницы. По данным шведских СМИ, оно зарегистрировано в Антигуа и Барбуде, владельцем судна называется нидерландская компания MF Shipping. Груз перевозился из Клайпеды в испанский порт Лас-Пальмас.