Журнал Time поместил на обложку Трампа в затопленном Овальном кабинете

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Еженедельный журнал Time поместил на обложку готовящегося к выходу номера президента США Дональда Трампа в затопленном почти до потолка Овальном кабинете.

Американский художник Тим О'брайан изобразил затопленный почти до потолка Овальный кабинет. Со стола президента уплывают бумаги и телефон. Лица Трампа на изображении не видно — очевидно, он держит голову над водой. На иллюстрации видно только тело президента, одетого в черный костюм с белой рубашкой и красным галстуком. В центре изображения помещена надпись "на глубине", что также можно перевести как "в затруднении".

"Августовские события ознаменовали новую и опасную фазу для Трампа", — пишет журнал. Это связано с судебным разбирательством с участием бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Как отмечает издание, ситуацию усугубляет также то, что "что взрыв произошел минуты спустя после" ситуации с экс-главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, которого присяжные признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Номер выйдет 3 сентября 2018 года.

В январе Time на обложке готовящегося к выходу номера, посвященного первой годовщине инаугурации президента США Дональда Трампа, в стилизованном виде изобразил главу Белого дома с прической в виде языков пламени. "Год первый", — гласит подпись к рисунку.