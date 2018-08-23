Журнал Time поместил на обложку Трампа в затопленном Овальном кабинете

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Еженедельный журнал Time поместил на обложку готовящегося к выходу номера президента США Дональда Трампа в затопленном почти до потолка Овальном кабинете.
"Августовские события ознаменовали новую и опасную фазу для Трампа", — пишет журнал. Это связано с судебным разбирательством с участием бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Как отмечает издание, ситуацию усугубляет также то, что "что взрыв произошел минуты спустя после" ситуации с экс-главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, которого присяжные признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.
Номер выйдет 3 сентября 2018 года.
В январе Time на обложке готовящегося к выходу номера, посвященного первой годовщине инаугурации президента США Дональда Трампа, в стилизованном виде изобразил главу Белого дома с прической в виде языков пламени. "Год первый", — гласит подпись к рисунку.