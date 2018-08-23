В МИД рассказали о работе над составом участников встречи по Афганистану

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Состав участников встречи "московского формата" по Афганистану находится в проработке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данный момент вопрос состава участников конференции находится в проработке. Как только будет получен официальный ответ от Кабула по дипломатическим каналам по поводу участия, будет дан соответствующий комментарий", — заявила Захарова на брифинге.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения "Талибан*" сообщило, что представители движения приняли приглашение участвовать в переговорах по Афганистану, которые должны пройти в Москве 4 сентября. При этом представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади сообщил РИА Новости, что Кабул не будет принимать участие во встрече, отметив, что это решение принято независимо от позиции США.

Ранее в МИД РФ сообщили, что на консультации в "московском формате" по Афганистану 4 сентября приглашены 12 государств, в том числе США. Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса движения талибов в Дохе. Представитель госдепа сообщил, что США не будут участвовать во встрече по Афганистану в Москве, так как не считают такой формат эффективным.

* Террористическая организация, запрещенная в России