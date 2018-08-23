ВСУ понесли потери при неудачной попытке прорыва, сообщили в ЛНР

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украинские военные понесли потери при неудачной попытке прорыва обороны ЛНР в районе населенного пункта Желобок, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко.

Он уточнил, что позиции ЛНР атаковали военнослужащие 53-й бригады ВСУ. Ополченцы открыли ответный огонь. В результате удалось отбросить украинских военных на их прежние позиции.

"Противник потерял в живой силе не менее четырех раненых и трех погибших", — добавил Марочко.

Ранее силовики обстреляли из минометов окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка.

Конфликт на юго-востоке Украины

Антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе длилась больше четырех лет. Весной текущего года ей на смену пришла Операция объединенных сил Украины (ООС). По мнению Киева, предыдущий формат исчерпал себя и теперь руководство боевыми действиями перешло от Службы безопасности непосредственно к военным. При этом Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сомневаются, что нововведение может изменить ситуацию на юго-востоке Украины, так как в любом случае речь идет о военном пути решения конфликта.

Вопрос урегулирования в регионе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки. По последним данным, жертвами противостояния стали более десяти тысяч человек, почти 25 тысяч пострадали, еще полтора миллиона были вынуждены покинуть свои дома.