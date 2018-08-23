Италия отказалась от дорогостоящего лизинга самолета премьера

РИМ, 23 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Правительство Италии разорвало договор лизинга дальнемагистрального турбореактивного самолета Airbus 340-500, предназначенного для нужд премьер-министра страны, который на Апеннинах получил неофициальное название Air Force Renzi по имени бывшего премьера Маттео Ренци, сообщила в четверг министр обороны Элизабетта Трента.

По словам главы военного ведомства, технические сотрудники Минобороны на днях провели встречу с представителями авиакомпании Alitalia, чтобы "окончательно поставить точку в деле о Airbus Маттео Ренци". "Как раз сегодня эта точка поставлена. С сегодняшнего дня самолет, бывший символом наглости власти, более не существует! Это шаг в правильном направлении, потому что страна и ее граждане заслуживают нормальной отношения, но, прежде всего, уважения!" — написала Трента в Facebook.

По инициативе Ренци самолет Airbus 340-500 в 2016 году был взят правительством в лизинг у эмиратской авиакомпании Etihad Airways, которой принадлежат 49% акций Alitalia. По официальной версии, это было сделано для обеспечения межконтинентальных беспосадочных перелетов премьер-министра и осуществления других длительных официальных вояжей. Свой первый рейс Air Force Renzi совершил в июле 2016 года на Кубу. Пилотирование самолета осуществляли летчики 31-го авиакрыла ВВС Италии, которые обслуживают все самолеты и вертолеты, находящиеся в распоряжении правительственного Дворца Киджи.

Приобретение нового дорогостоящего самолета для главы правительства Италии вызвало на Апеннинах довольно острую дискуссию. Особенно резко высказывались по этому поводу представители общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), которые подчеркивали, что в собственности государства находятся около десятка самолетов, предназначенных для обеспечения перелетов госчиновников.

После победы на парламентских выборах 4 марта ставший вице-премьером лидер Д5З Луиджи Ди Майо заявил, что "эпоха привилегий в Италии закончилась". При поддержке однопартийцев, возглавивших Минобороны и Минтранс, он официально предложил разорвать пресловутое лизинговое соглашение. При этом Ди Майо указал, что лизинг Air Force Renzi обойдется казне примерно в 150 млн евро за восемь лет эксплуатации.

Это предложение поддержал новый премьер Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьера Д5З. "Меньше разбрасываться государственными деньгами, меньше ненужных расходов. Правительство, которое я возглавляю, хочет дать знак серьезных перемен. Поэтому и возникло желание разорвать договор лизинга A340-500", — заявил он.

В свою очередь министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли подчеркнул, что на сэкономленные деньги можно будет "приобрести три новых поезда для региональных пассажирских перевозок или десяток аппаратов для компьютерной томографии в государственных медицинских учреждениях или построить две новых школы для наших детей с 25 классами каждая".