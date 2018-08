МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Европейская федерация журналистов и все мировое сообщество осуждают Киев за арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил РИА Новости генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес.

Гутьеррес напомнил, что сразу после ареста журналиста ЕФЖ официально осудила нарушение свободы прессы, опубликовав коммюнике на специальной платформе Совета Европы. В ответ украинское руководство пыталось оправдать арест. Но аргументация Киева, по словам Гутьерреса, показалась федерации совершенно неубедительной.

"В ответе, опубликованном на той же платформе 12 июля, украинское правительство пытается оправдать арест. Но они приводят серию фактов, которые всего лишь являются частью профессии журналиста Вышинского и его коллег. Их упрекают в том, что они писали о референдуме в Крыму. Но это — работа любого уважающего себя журналиста. Из ответа видно, что работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать", — отметил Гутьеррес.

ЕФЖ остается приверженной своей позиции и требует освобождения журналиста, подчеркнул генеральный секретарь.

"Для нас этот случай — актуальная повестка дня, официально зарегистрированный случай нарушения прав журналистов. Пока ситуация не решена, страну-нарушительницу осуждает все мировое сообщество", — сказал генсек.

Гутьеррес напомнил, что к коммюнике ЕФЖ по Кириллу Вышинскому присоединился ряд других авторитетных организаций, в том числе Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ) и Репортеры без границ (Reporters sans frontières, RSF)

"Его случай пользуется широкой поддержкой организаций, борющихся за свободу прессы. Представитель отдела защиты прессы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) также осудил этот арест", — резюмировал генсек.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

В пятницу, 24 августа, будет сто дней, как Вышинский находится под арестом. При этом, к нему до сих пор не допустили российских консульских работников.