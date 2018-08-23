Президент Сербии исключил силовой вариант решения проблемы Косово

БЕЛГРАД, 23 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в четверг заявил, что исключает возможность силового решения вопроса самопровозглашенной республики Косово, и сообщил, что до предложения Белграда о варианте решения проблемы пройдет не менее шести месяцев.
"Сейчас я должен говорить о вещах, которые знаю, и которые являются военной тайной, а за день до этого они говорят – давайте атаковать (регионы в Косово и Метохии) Джяковицу и Качаник, чего я не хочу, потому что хочу мира. И хочу гарантировать людям в Сербии мир и безопасность для их детей", — заявил Вучич.
"Вам трудно три месяца застилать кровать по уставу, а вы собрались штурмовать Джяковицу и Качаник, — герои из оппозиции, кого вы обманываете?!", — подчеркнул глава государства.
"Мы далеко от какого-либо решения (по Косово – ред.), анализ ситуации продлится еще шесть, семь, восемь месяцев, и тогда будем разговаривать с народом", — отметил сербский президент.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.