В ЛНР силовики обстреляли машину с хлебом

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Машина, развозившая хлеб в населенном пункте Донецкий у линии соприкосновения в Донбассе, попала под обстрел со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам водитель машины Денис Щербаков.

"Это произошло в поселке Донецком в районе детского сада, когда я уже выгрузил хлеб и возвращался в Кировск", — рассказал водитель.

Повреждения машины зафиксировали представители ЛНР в СЦКК. Водитель не пострадал. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что в 9.35 в четверг был зафиксирован обстрел из минометов калибра 120 миллиметров, БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий.

Марочко добавил, что в результате обстрела в поселке повреждены два дома. Пострадавших нет.