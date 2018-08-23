В ОБСЕ надеются на соблюдение "школьного" перемирия в Донбассе

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг рассчитывает, что стороны конфликта в Донбассе будут придерживаться объявленного с 29 августа "школьного" перемирия.

Накануне контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа в связи с началом нового учебного года.

"Это недавнее подтверждение приверженности режиму прекращения огня, несмотря на очевидные предостережения, является еще одной возможностью сделать так, чтобы дети на востоке Украины больше не ходили в школу в страхе, больше не жили под угрозой смерти или травм. Это чудесный повод вернуть им надежду на будущее, и я могу только надеяться, как и миллионы людей на востоке и других регионах Украины, что это возможность не будет утеряна", — сказал Хуг на брифинге в Киеве.