Российский посол в Эстонии посоветовал прибалтам учить русский язык

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Прибалтам, отрицающим необходимость учить русский язык, стоило бы взять пример с президента Финляндии, считает посол России в Эстонии Александр Петров.

"Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес прямо заявлял, что русский язык — это язык оккупантов, и учить его нам здесь в Эстонии нет никакой необходимости. Только сейчас, на состоявшейся в эти дни встрече нашего президента с президентом Финляндии (Саули Ниинисте) в Сочи я с интересом узнал, что президент Финляндии учит русский. И даже сейчас произносил некоторые фразы в беседе с нашим президентом — на русском языке. Хороший пример, которому можно было бы следовать", — заявил посол РФ на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Также в конце июля представители оппозиционной парламентской партии "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" подготовили поправки к закону об образовании, согласно которым 60% образовательных предметов в школах нацменьшинств будут преподавать на литовском языке.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.