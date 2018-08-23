В ОБСЕ выявили более шести тысяч нарушений перемирия в Донбассе за неделю

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за минувшую неделю более 6 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Накануне контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа. До этого с 1 июля действовало "хлебное" перемирие.

"На минувшей неделе мы стали свидетелями более 6 тысяч нарушений режима прекращения огня. Более 30% зафиксированных нарушений случились в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", — сказал Хуг на брифинге в Киеве.