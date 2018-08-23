Глава МВД Франции рассказал подробности о нападении в пригороде Парижа

Полиция на месте нападения неизвестного мужчины с ножом в коммуне Трапп под Парижем. 23 августа 2018

Полиция на месте нападения неизвестного мужчины с ножом в коммуне Трапп под Парижем. 23 августа 2018

ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Нападение мужчины с ножом на людей в пригороде Парижа, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал, пока не квалифицировано как теракт, заявил в среду глава МВД Франции Жерар Коллон, не исключив, что у нападавшего были серьезные психиатрические проблемы.

"То, что можно констатировать сегодня — это то, что преступник имел серьезные психиатрические проблемы", — сказал Коллон, прибывший на место происшествия.

Министр напомнил, что ранее нападавший уже был известен правоохранительным органам в связи оправданием терроризма.

"Это человек с важными психиатрическими проблемами, числившийся в Реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT), известный за оправдание терроризма. Но, скорее, в нем доминировала неуравновешенность. Это не тот человек, кто мог бы ответить на требования террористических групп и, в частности, ИГ*", — подчеркнул Коллон.

По его словам, в настоящее время расследованием произошедшего занимается прокуратура Версаля. "Пока прокурор Республики Франсуа Моленс не считает, что дело нужно квалифицировать как связанное с терроризмом. Но расследование продолжается", — добавил министр.

Утром Коллон провел торжественную церемонию в префектуре полиции Парижа, в ходе которой почтили память полицейских, принявших активное участие в освобождении французской столицы в августе 1944 года.

В коммуне Трапп под Парижем мужчина с ножом напал людей. В результате происшествия погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения. Погибшие — мать и сестра нападавшего.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение в коммуне Трапп. Вместе с тем, власти страны призывают людей с осторожностью судить о мотивах нападавшего. В качестве одной из версий причин произошедшего рассматривается семейная ссора.

*Террористическая организация, запрещенная в России.