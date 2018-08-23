Двух сотрудников киевского СИЗО подозревают в пособничестве бунту

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Двое сотрудников Киевского следственного изолятора арестованы по подозрению в пособничестве бывшим бойцам украинского батальона МВД "Торнадо" в организации бунта в СИЗО, сообщила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении говорится, что по результатам досудебного расследования прокуратура сообщила о подозрении двум работникам Киевского СИЗО в совершении уголовных преступлений по статьям "Организация массовых беспорядков", "Сопротивление работнику правоохранительного органа", "Угроза или насилие к работнику правоохранительного органа".

"В отношении подозреваемых работников ГУ "Киевский следственный изолятор" по ходатайству прокурора следственным судьей Печерского районного суда Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Кроме того, экс-командиру роты "Торнадо" и троим бывшим бойцам подразделения также сообщено подозрении в совершении преступлений по аналогичным статьям а также "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконное обращение с оружием".

"В ходе следствия установлено, что организованная группа из числа заключенных бывших сотрудников роты "Торнадо", при пособничестве работников ГУ "Киевский следственный изолятор", совершили тяжкие и особо тяжкое преступления, выразившееся в совершении массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие", — говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается с целью установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

По данным полиции, в Лукьяновском СИЗО в Киеве во время проведения следственных действий группа заключенных из бывших бойцов батальона "Торнадо" угрожала физической расправой и убийством правоохранителям. В результате столкновений пострадал старший лейтенант внутренней службы, возбуждено уголовное дело. В отношении двух сотрудников киевского СИЗО возбудили уголовное дело за помощь бывшим бойцам "Торнадо". При этом защита заявляла об избиении бывшего командира "Торнадо" Руслана Онищенко после попытки бунта в СИЗО. На минувшей неделе был назначен новый руководитель Лукьяновского СИЗО в Киеве после попытки бунта заключенных.