Глава МВД Италии намерен ужесточить политику в отношении мигрантов

РИМ, 23 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что его целью является проведение максимально жесткой политики в отношении прибывающих в страну по морю нелегальных мигрантов по примеру действий властей Австралии, которые фактически перекрыли доступ лодок с беженцами на Зеленый континент.

Подчеркнув, что "Италия более не является лагерем для беженцев Европы", известный политик категорически отказался разрешить высадку в сицилийском порту Катания мигрантов, которых доставил туда в понедельник корабль итальянской береговой охраны Diciotti.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие на резиновой лодке в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных мигрантов в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию.

Однако Сальвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне. В среду вечером итальянские власти по гуманитарным соображениям разрешили высадить на берег 27 несопровождаемых несовершеннолетних беженцев, однако остальные 150 мигрантов по-прежнему находятся на борту Diciotti.

"Моей целью является австралийский No way. На Diciotti находятся только нелегальные мигранты. Италия более не является лагерем для беженцев Европы. С моего разрешения с Diciotti на берег никто не сойдет", — заявил Сальвини в четверг в интервью местной радиостанции Rtl. "Я пообещал защищать границы и безопасность итальянцев. Я делаю это в течение двух месяцев и продолжу заниматься этим. Сначала итальянцы, а остальное потом", — подчеркнул он.

Ранее Сальвини заявил, что страны ЕС не выполняют принятые на себя обязательства по приему мигрантов, спасенных в Средиземном море. В качестве примера он привел аналогичную ситуацию, сложившуюся в середине июня. Тогда корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как их согласились принять шесть стран ЕС — Германия, Франция, Португалия, Испания, Ирландия и Мальта. Однако в итоге свои обязательства выполнил только Париж.

Действия Сальвини в ситуации вокруг Diciotti фактически поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который потребовал срочных действий со стороны партнеров по ЕС. "Италия в очередной раз показала свое гуманитарное лицо, но она не может быть оставлена в одиночестве. Сейчас мы ожидаем сильного и ясного ответа со стороны европейских властей и адекватного ответа со стороны других европейских стран", — написал глава правительства в Facebook.

Как стало известно из источников в Брюсселе, по инициативе Европейской комиссии 24 августа должно состояться специальное совещание, посвященное решению чрезвычайных проблем, связанных с высадкой мигрантов в портах стран ЕС. Для участия в нем приглашены представители 12 стран, в том числе Германии, Греции, Испании, Италии и Франции.