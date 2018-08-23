Депутат Рады заявил о готовящемся переносе даты выборов президента

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиции "Народный фронт" Леонид Емец в четверг заявил, что ему известно о подготовке обращения в Конституционный суд (КС) о переносе даты выборов президента страны.
"По моей информации, готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины", — написал Емец на своей странице в Facebook. Других подробностей депутат не сообщил.
Также о том, что Порошенко рассчитывает перенести выборы главы государства, написал первый заместитель главного редактора украинского издания "Зеркало недели" Сергей Рахманин в статье "Какой срок получит Порошенко?"
По его мнению, возможный план президента опирается на нестыковку, присутствующую в тексте конституции. Часть первая 103 статьи Основного закона устанавливает, что президент избирается сроком на пять лет. Часть первая статьи 104 разъясняет, что отсчет президентских полномочий начинается с момента принятия присяги.
"Порошенко присягнул 7 июня 2014-го. Если применить к президентским полномочиям формулу "от звонка до звонка", то они у действующего гаранта должны истечь 7 июня 2019", — заявил Рахманин.