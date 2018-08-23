МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Подача иска к России со стороны Эстонии и Латвии с требованием компенсации за "советскую оккупацию" стало бы безответственной спекуляцией на истории, заявил российский посол в Таллине Александр Петров.

"Крайне безответственно пытаться спекулировать на памяти, препарировать историю, пытаться делать ее предметом для выдвижения новых претензий, оживлять старые обиды", — заявил дипломат на круглом столе в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос об отношении к подобным претензиям.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от Москвы компенсации ущерба за якобы "советскую оккупацию". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с самим этим термином, не собираются вести разговор о компенсациях и призвал не забывать о вкладе СССР в инфраструктуру этих республик.

В МИД пояснили, что присоединение прибалтийских республик к СССР в 1940 году соответствовало нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может использоваться, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия властей этих республик. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

Посольство России в Риге, в свою очередь, порекомендовало "перечитать бессмертное произведение Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", где Остап Бендер говорит беспризорнику: "От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина".