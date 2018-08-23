МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов находится в постоянной переписке с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, с которой, в том числе, обсуждает вопросы, касающиеся соблюдения прав человека в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене.

В пятницу, 24 августа, будет 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

В конце июля первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев готов рассмотреть предложение по обмену Вышинского, если такое предложение поступит, хотя вопрос обмена уже неоднократно обсуждали представители РФ и Украины.

"В рамках этой переписки мы обсуждаем самые разные вопросы, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения прав человека Кирилла Вышинского и других удерживаемых на Украине лиц. Однако сейчас главными действующими лицами в этой истории являются именно омбудсмены России и Украины — Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. У СПЧ здесь второстепенная роль… Совет в этой работе участвует настолько, насколько это нужно омбудсменам", — сказал Федотов РИА Новости.

По его мнению, вопрос с обменом Вышинского, который, помимо российского, имеет также украинское гражданство, можно решить. "Вопрос можно разрешить, было бы желание, но желание должно быть проявлено с двух сторон", — сказал глава СПЧ, отвечая на вопрос, возможен ли обмен Вышинского на кого-то из украинских заключенных в РФ, учитывая наличие у журналиста двойного гражданства.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.