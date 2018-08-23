Родные Скрипаля подозревают, что его нет в живых

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Родные бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подозревают, что его может не быть в живых, рассказала РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль.
С тех пор звонков от Скрипалей не было. По словам Виктории, родные начали подозревать, что Сергея нет в живых или его состояние очень тяжелое.
"Почему мы так считаем? Потому что Юля сказала, что через три дня папа сможет позвонить, что у него есть большое желание. Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына… Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил", — сказала собеседница агентства.
"К Литвиненко отца пустили. И в прессе были его фотографии из палаты. Здесь мы не видим никаких фотографий. С кем я ни разговаривала из журналистов, даже никто не мог проникнуть в эту больницу в Солсбери. Персонал там так запуган, что ни за какие деньги не соглашались делать фотографии… И нас не пускают. Не понимаю, что такого страшного в том, если мы его увидим?", — отметила Виктория Скрипаль.
Инцидент в Солсбери
Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.