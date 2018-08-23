Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил украинского лидера Петра Порошенко с Днем независимости и заверил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Киев. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

"От имени народа Америки я хочу поздравить вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости", — говорится в поздравительной телеграмме . Американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты "всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время когда она защищает свой суверенитет", а также отметил растущую украинскую экономику и "мощные, как никогда раньше, Вооруженные силы.

По словам Трампа, американские власти продолжат работать с Украиной и будут поддерживать ее усилия по укреплению демократических институтов, развитию верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулированию экономического роста.

День Независимости Украины отмечается 24 августа. Ранее главу государства и украинский народ уже поздравили короли Нидерландов, Швеции, Бельгии, президент Латвии, папа римский Франциск, а также президент Италии Серджо Маттарелла, который подчеркнул, что выполнение Минских соглашений — это цель, к которой необходимо стремиться в интересах Украины и всей Европы.