КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг поблагодарил русскоязычных граждан Украины за понимание усилий власти в развитии украинского языка.

В мае Порошенко подписал указ о мерах относительно укрепления в стране статуса украинского языка и содействия создания единого украинского культурного пространства.

"Я хотел бы искренне поблагодарить русскоязычных граждан Украины за понимание и восприятие наших усилий по развитию государственного языка", — сказал Порошенко в Днепре (бывший Днепропетровск — ред.) во время выступления в День государственного флага Украины, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Президент отметил, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом выросла. "Он наполняет собой радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины", — отметил Порошенко.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября 2017 года на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.

Ранее многие украинские певцы и музыкальные группы выступили против введения квот на минимальное количество песен на украинском языке. Украинские музыканты заявили, что считают такое решение Верховной рады "популистским шагом, который пытается разделить украинцев по языковому принципу и работает против единства в обществе". Партия "Оппозиционный блок" обращалась к Раде с просьбой отменить закон.