МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста.
"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", — заявил Мосийчук в эфире телеканала "112", не уточнив, каких именно союзников он имеет в виду.
Кроме того, депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и "природная стихия".
Мосийчук неоднократно делал громкие заявления в отношении Крымского моста. Так, в мае он назвал конструкцию "вражеской инфраструктурой" и подчеркнул, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.