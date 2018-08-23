МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста.

Парламентарий выразил уверенность в том, что конструкция была построена исключительно для того, чтобы "закрыть, дестабилизировать и захватить" Азовское море.

"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", — заявил Мосийчук в эфире телеканала "112", не уточнив, каких именно союзников он имеет в виду.

Кроме того, депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и "природная стихия".

Мосийчук неоднократно делал громкие заявления в отношении Крымского моста. Так, в мае он назвал конструкцию "вражеской инфраструктурой" и подчеркнул, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.

Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.