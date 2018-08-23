Премьер Греции надеется посетить Россию до конца года, сообщил источник

АФИНЫ, 23 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас надеется, что его визит в Россию состоится в этом году, и рассчитывает на восстановление греко-российских отношений после дипломатического конфликта, сообщили РИА Новости два источника в правительственных кругах Греции.

Поездка Ципраса в Москву планировалась во второй половине года, но оказалась под вопросом из-за дипломатического конфликта. Однако накануне высокопоставленный источник в правительстве в беседе с журналистами выразил уверенность, что визит премьера состоится.

Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Шестого августа МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. Афины назвали ответ Москвы "произволом и местью". По мнению греческих обозревателей, ответ греческого МИД показал, что "тон в отношениях двух стран не снижается". Для подготовки визита Ципраса планировалась поездка в Афины министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но сейчас его проработка не ведется, поскольку, как сообщил ранее РИА Новости высокопоставленный источник в МИД России, "учитывая текущую ситуацию, нет понимания, как визит в принципе может быть осуществлен".

В правительстве Греции надеются на улучшение отношений, заявил РИА Новости источник в правительственных кругах.

"Ципрас считает, то, что произошло, уже произошло, надо оставить это в прошлом. Надо восстановить отношения с Россией, оставить позади происшедшее и идти вперёд в наших отношениях. Премьер Греции хочет посетить Москву до конца года", — сказал источник.

По его словам, Ципрас хотел бы поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас в администрации Ципраса прорабатывается телефонный разговор премьера с президентом Путиным. Возможно, что он состоится в течение десяти дней", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в правительстве уверены, что визит Ципраса может состояться в этом году, его проработка ведётся. Источник отметил, что предпринимаются усилия по восстановлению отношений после истории с высылкой дипломатов.

Визит Ципраса может состояться в ноябре, заявил РИА Новости другой источник в правительственных кругах.

"Поездка обсуждается, она состоится, скорее всего, в ноябре, как планировалось", — сказал собеседник.

Он отметил, что греческая общественность в подавляющем большинстве выступает за улучшение отношений с Россией и недовольна тем, что в них произошёл кризис.

"Греки считают ненормальной сложившуюся ситуацию. Нас многое связывает, и надо восстанавливать отношения", — сказал он.

Политики должны осознать, что не в интересах наших народов плохие отношения, добавил собеседник агентства.

По словам обоих источников агентства, в Афинах рассчитывают, что осенью в Грецию может приехать и Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил 15 августа, что Россия не инициировала шаги, которые привели к деградации отношений с Грецией, Москва надеется на нормализацию нынешней ненормальной ситуации и остаётся привержена курсу на развитие всестороннего сотрудничества с Грецией. Она подчеркнула, что Москва готова проявлять терпение и ответственность в интересах восстановления полноформатного взаимодействия.