Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (179)

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило один раз", — сказал представитель ведомства.

По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – пять единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.