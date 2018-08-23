На Украине горняки двух шахт отказываются приступать к работе

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Горняки шахт "Нововолынская" и "Горная" отказываются приступать к работе, пока им не выплатят долги по заработной плате, сообщил в четверг глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня в первую смену прекратили работу горняки шахты "Нововолынская 9" (находится в Волынской области – ред.), такая же ситуация на шахте "Горная" (Луганская область – ред.). Шахтеры отказываются приступать к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате. Как мы уже ранее сообщали, еще с апреля месяца не выплачена зарплата", — написал Волынец на своей странице в Facebook в четверг.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон, предусматривающий выделение государственным шахтам дополнительно 1,4 миллиарда гривен (около 50 миллионов долларов) дотаций для погашения задолженности по зарплатам шахтерам.