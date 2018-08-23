В Японии приближение нового тайфуна повлияло на работу транспорта

ТОКИО, 23 авг — РИА Новости. Приближение тайфуна Cimaron к Японии повлияло на работу транспорта на западе страны, отменяются многие авиарейсы, прервано паромное сообщение и движение поездов.

По данным Главного метеорологического управления Японии, тайфун Cimaron с вечера четверга до пятницы пересечет западную часть страны с юга на север и переместится в Японское море.

Авиакомпания JAL сообщила об отмене к вечеру четверга вылетов и прибытия авиарейсов в семи аэропортах западной части основного острова Хонсю, в том числе в Осаке и Нагое, и на острове Сикоку. Еще один авиаперевозчик ANA отменил вечерние рейсы в 11 городах Японии. Лоукостер Peach сообщает об отмене 22 рейсов 23 августа и 14 рейсов 24 августа. Еще одна бюджетная авиакомпания Jetstar отменила 17 авиарейсов по различным направлениям.

Как сообщает телеканал NHK, отменено паромное сообщение между островом Сикоку и соседними префектурами Японии, к вечеру на том же острове будут остановлены экспресс-поезда. На западе острова Хонсю отменено около 100 рейсов поездов.

Тайфун Cimaron стал вторым на этой неделе в Японии после того, как еще один тайфун Soulik охватил юго-западные районы страны. Он движется со скоростью 35 километров в час, скорость ветра в центре тайфуна достигает 40 метров в секунду с атмосферным давлением 716 миллиметров ртутного столба. Ожидается, что от 800 до 1000 миллиметров осадков выпадет в некоторых районах Японии, в том числе недавно пострадавших от наводнений и оползней.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совещании в правительстве призвал принять все меры для эвакуации жителей в случае угрозы бедствий и максимального предотвращения ущерба.