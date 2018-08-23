В Японии обнародовали дневники камергера императора Хирохито

ТОКИО, 23 авг — РИА Новости. Информационное агентство Киодо получило доступ к дневникам камергера императора Хирохито (посмертное имя, которым также обозначается и эпоха его правления, Сёва), в которых, в частности, он описывает переживания монарха в послевоенный период.

Так, в записях камергера Синобу Кобаяси, сделанных в апреле 1987 года, когда Хирохито было 85 лет, сообщается о его переживаниях из-за того, что ему вменяли в ответственность развязывание войны.

"Зачем нужны послабления по работе (из-за возраста – ред.), и долгая и тихая жизнь, только больше видишь и слышишь тяжкого. Братья и родственники сталкиваются с несчастьем, мне говорят об ответственности за войну", — приводит агентство фрагмент из дневника.

В этом фрагменте видно, как император до конца дней переживал из-за ответственности в связи с началом войны в Китае и на Тихом океане. Кроме того, видно, что он тяжело пережил смерть брата принца Такамацу, который умер в феврале того же года. В дневниках другого камергера императора, опубликованных ранее, также содержится высказывание о том, что "ничего хорошего в долгой жизни нет". Это высказывание также относится к апрелю 1987 года.

Агентство связывает эти высказывания с тем, что в марте того же года депутат от Коммунистической партии в парламенте выступил с речью, в которой фактически обвинил императора в развязывании войны.

"Кто же это развязал бессмысленную войну и привел Японию на волосок от гибели?" — приводит слова депутата от компартии Японии Сэйдзи Масанори агентство Киодо.

Синобу Кобаяси стал камергером императора в апреле 1974 года и до смерти вдовствующей императрицы Кодзюн в 2006 году делал ежедневные записи в дневник.

Правление императора Хирохито (1901-1989), которое получило название Сёва, продолжалось с 1926 по 1989 годы. На это правление пришлись и трагические страницы японской истории эпохи тоталитаризма, начало и поражение Японии в войне, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но и время экономического расцвета страны и укрепления ее международного значения.