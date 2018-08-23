В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (175)

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись населенный пункт Желобок и район КПП "Станица Луганская". Всего по территории республики было выпущено 35 снарядов.

"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.