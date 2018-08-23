"Чтобы вымерли все": в Раде объяснили повышение цен на газ на Украине

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украинские власти повышают цены на газ, поскольку "им надо, чтобы все вымерли", заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
"Мы добываем 21-26,5 миллиарда кубов газа (в год. — Прим. ред.). Все граждане Украины потребляют все вместе 15,4 миллиарда, себестоимость примерно 2,5 тысячи гривен. Мы обязаны получить газ по себестоимости. Мы должны снизить цены в три раза за один день только благодаря одной операции. Кто мешает этому? Правительство, три-четыре олигарха и политическая воля. Им все равно, что будет. Какая им разница? Им и надо, чтобы вымерли все", — посетовал он.
Украинские власти рассчитывали получить пятый транш от фонда до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили.