"Чтобы вымерли все": в Раде объяснили повышение цен на газ на Украине

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украинские власти повышают цены на газ, поскольку "им надо, чтобы все вымерли", заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По словам парламентария, Киев обладает достаточными возможностями для того, чтобы цены на голубое топливо в стране не увеличились, а, наоборот, значительно снизились. Однако, считает Рабинович, власти и олигархи заинтересованы в ином сценарии.

"Мы добываем 21-26,5 миллиарда кубов газа (в год. — Прим. ред.). Все граждане Украины потребляют все вместе 15,4 миллиарда, себестоимость примерно 2,5 тысячи гривен. Мы обязаны получить газ по себестоимости. Мы должны снизить цены в три раза за один день только благодаря одной операции. Кто мешает этому? Правительство, три-четыре олигарха и политическая воля. Им все равно, что будет. Какая им разница? Им и надо, чтобы вымерли все", — посетовал он.

Повышение цен на газ для населения — одно из условий Международного валютного фонда для выдачи Киеву очередного транша. Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года Киев получил первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй, на 1,7 миллиарда, а в 2016-2017 годах — еще два транша по миллиарду долларов каждый.

Украинские власти рассчитывали получить пятый транш от фонда до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили.