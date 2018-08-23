МЧС отправило в Донбасс 80-ю колонну с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (174)

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. МЧС России направило 80-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Автомобильная колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04.00 мск", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время колонна МЧС следует к российско-украинской границе, где на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" будет проводиться таможенный досмотр техники и груза, после чего грузовики продолжат движение в Донецк и Луганск.

В МЧС отметили, что колонна доставит жителям Донецкой и Луганской областей более 500 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 26 июля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в сентябре 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 79 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.