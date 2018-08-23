БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг – РИА Новости. Сенат Аргентины единогласно проголосовал за проведение обысков в домах бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер в рамках расследования по делу о коррупции.
"Шестьдесят шесть голосов за и ноль голосов против", — заявила вице-президент Габриела Мичети, которая председательствовала на сессии. Сама Киршнер, присутствовавшая в зале, проголосовала за обыск.
Расследование по новому делу о коррупции началось после публикации в СМИ дневников водителя одного из аргентинских предпринимателей. Из этих записей следует, что бизнесмены выплачивали миллионные взятки чиновникам из министерства общественных работ.
В мае Киршнер уже предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. Киршнер и другие высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.