БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг – РИА Новости. Сенат Аргентины единогласно проголосовал за проведение обысков в домах бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер в рамках расследования по делу о коррупции.

Ранее федеральный судья обратился с запросом в парламент Аргентины, чтобы провести обыски в трех домах Киршнер, которая стала сенатором в 2017 году, в рамках антикоррупционного расследования.

"Шестьдесят шесть голосов за и ноль голосов против", — заявила вице-президент Габриела Мичети, которая председательствовала на сессии. Сама Киршнер, присутствовавшая в зале, проголосовала за обыск.

Расследование по новому делу о коррупции началось после публикации в СМИ дневников водителя одного из аргентинских предпринимателей. Из этих записей следует, что бизнесмены выплачивали миллионные взятки чиновникам из министерства общественных работ.

На прошлой неделе Киршнер потребовала аннулировать открытое против нее дело о взятках и отстранить от расследования судью Клаудио Бонадио и прокурора Карлоса Сторнелли, которые занимаются расследованием досье.

В мае Киршнер уже предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. Киршнер и другие высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.