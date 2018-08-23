В Белом доме установили российские средства связи

КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется с помощью российских средств связи, установленных в официальной резиденции президента США, сообщил РИА Новости представитель Ростеха.

"Разработанный входящим в Ростех концерном "Автоматика" комплекс шифрованной связи для высшего руководства страны, который вобрал в себя лучшие достижения шифраторостроения, был протестирован специалистами США и рекомендован ими для оснащения прямой линии Москва-Вашингтон. Все годы существования прямой линии в ней используется только аппаратура российского производства", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за время существования подразделений правительственной связи концерн "Автоматика" разработал и изготовил десятки модификаций шифроаппаратов, систем и комплексов шифросвязи.

"Аппараты производства "Автоматики" надежно работают в офисах, в поездах и в самолетах, обеспечивая высших должностных лиц системой надежного оперативного управления страной", — сказал представитель Ростеха.

АО "Концерн "Автоматика" — крупнейшее российское предприятие по проблемам информационной безопасности, разработке и производству технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.