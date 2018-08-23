МОНТЕВИДЕО, 23 авг — РИА Новости. Верховный суд Гватемалы одобрил проведение расследования против президента страны Джимми Моралеса в связи с возможными финансовыми махинациями на выборах, сообщает местный информационный портал Soy502 со ссылкой на одного из судей.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура Гватемалы и Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале (CICIG) представили в Верховный суд запрос на начало предварительного следствия против Моралеса и одной из депутатов парламента.

"Верховный суд принял решение одобрить начало предварительного следствия против Джимми Моралеса и (оппозиционного депутата) Нинет Монтенегро, замеченных в незаконном финансировании выборов", — цитирует портал заявление судьи.

В сентябре 2017 года конгресс Гватемалы проголосовал против лишения Моралеса иммунитета от судебного преследования в связи с расследованием возможных финансовых нарушений в ходе выборов 2015 года.