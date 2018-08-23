В Сети высмеяли плакаты Порошенко ко Дню независимости Украины

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли плакаты с лозунгами Петра Порошенко, которые появились на улицах Киева в преддверии Дня независимости Украины.
Некоторые пользователи назвали лозунги средневековыми и не соответствующими целям развитой страны.
"Казалось бы, живем в 2018 году, но должны сражаться за цели, достойные средневекового общества", — пишет журналист Алексей Росовецкий.
Кто-то отмечает, что среди приоритетов Порошенко нет ни экономики, ни демократии.
Другие считают, что Порошенко украл лозунг у министра времен Николая I, сравнивая президента Украины с монархом.
"Выдвинутый Порошенко слоган "армия, язык, вера" не он придумал, это доброе старое "православие, самодержавие, народность". Язык — та же народность. В украинской армии г<…>командующий* и есть самодержец. С верой все понятно. Скрепы скрепные", — пишет журналист Андрей Шокотко.
Некоторые жители Украины даже заявили, что такие лозунги их немного пугают.
Почему во всех слоганах, которыми облепили Киев, нет ничего о человеке? Украинце? свободе-благополучии-процветании? Но есть упор на армию. Есть упор на веру (в светском-то государстве)", — пишет Лера Гавриленко.
В апреле украинский президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости страны. В этот день состоится военный парад. По словам главы Минобороны страны, всего в мероприятии примут участие более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.
При этом некоторые украинские СМИ сообщали, что ведомство не может посчитать стоимость военного парада.
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