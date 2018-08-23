В Сети высмеяли плакаты Порошенко ко Дню независимости Украины

Украинские военнослужащие во время военного парада в Киеве. Архивное фото

Украинские военнослужащие во время военного парада в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли плакаты с лозунгами Петра Порошенко, которые появились на улицах Киева в преддверии Дня независимости Украины.

На рекламных щитах на фоне украинского герба напечатан текст: "Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путём! Мы — Украина. Петр Порошенко".

Некоторые пользователи назвали лозунги средневековыми и не соответствующими целям развитой страны.

"Казалось бы, живем в 2018 году, но должны сражаться за цели, достойные средневекового общества", — пишет журналист Алексей Росовецкий.

Кто-то отмечает, что среди приоритетов Порошенко нет ни экономики, ни демократии.

"Зачем он прётся на выборы? Экономика в руинах, демократия задушена, реформы провалены. Что он предложит своим избирателям?" — часто спрашивают люди. А вот и ответ! Какая, нафиг, экономика? Какая, к чёрту, демократия? Какие реформы? АРМИЯ! МОВА! ВИРА! И будем мы счастливы", — написал блогер Глеб Ляшенко.

Другие считают, что Порошенко украл лозунг у министра времен Николая I, сравнивая президента Украины с монархом.

"Выдвинутый Порошенко слоган "армия, язык, вера" не он придумал, это доброе старое "православие, самодержавие, народность". Язык — та же народность. В украинской армии г<…>командующий* и есть самодержец. С верой все понятно. Скрепы скрепные", — пишет журналист Андрей Шокотко.

Некоторые жители Украины даже заявили, что такие лозунги их немного пугают.

"Прыгаю сегодня в поликлинику и наблюдаю бигборд с очередным опусом Пироженко (Порошенко — ред.). "Армія! Мова! Віра!". Почему-то по спине прошел легонький такой холодок. Потому что последние два утверждения можно спокойно поменять на "Новояз! Старший Брат!" И начать жить в 1984 году в Оруэлловском Лондоне.Почему во всех слоганах, которыми облепили Киев, нет ничего о человеке? Украинце? свободе-благополучии-процветании? Но есть упор на армию. Есть упор на веру (в светском-то государстве)", — пишет Лера Гавриленко.

В апреле украинский президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости страны. В этот день состоится военный парад. По словам главы Минобороны страны, всего в мероприятии примут участие более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.

При этом некоторые украинские СМИ сообщали, что ведомство не может посчитать стоимость военного парада.

*Исключены буквы, из-за которых слово в оригинальном посте приобретает нецензурный оттенок