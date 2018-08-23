Трамп в связи с громким убийством вновь призвал строить стену на границе

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал построить стену на границе с Мексикой, комментируя громкое убийство в штате Айова.

Ранее 24-летний иммигрант из Мексики Кристиан Ривьера был обвинен в убийстве 20-летней студентки Молли Тиббетс. Власти США заявляют, что Ривьера является нелегальным иммигрантом, а адвокат обвиняемого утверждает, что тот находится в США на законных основаниях.

"Замечательная молодая женщина навсегда разлучена со своей семьей. Человек нелегально приехал из Мексики и убил ее. Нам нужна стена, нам нужно изменение наших законов об иммиграции и границе", — сказал Трамп в кратком видеообращении, которое он разместил в Twitter.

По его словам, "это лишь один пример из многих".

"Огромная преступность пытается проникнуть через границы. Наши законы худшие во всем мире… они совершенно смешны", — добавил президент США.

"Нам нужно финансирование строительства стены на текущий год", — добавил Трамп. Он призвал республиканское большинство в обеих палатах конгресса обеспечить данное финансирование, признав, что оппозиционные демократы на это не пойдут. Президент также выразил соболезнования семье Тиббетс.

Убийство Тиббетс вновь спровоцировало ожесточенные дебаты в американском обществе об ограничении иммиграции.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа. Конгресс выделил некоторое финансирование на строительство стены, но намного меньше, чем хотелось бы Трампу.