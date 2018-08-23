СМИ сообщили о приостановке КНДР демонтажа объектов на космодроме Сохэ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. КНДР приостановила демонтаж объектов на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", сообщает американо-южнокорейский портал 38 North со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки.

По данным портала, фотографии космодрома, сделанные 16 августа, показывают, что на объекте с 3 августа не происходило "заметной деятельности по демонтажу".

Ранее эксперты сообщали, что, согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне идет процесс по демонтажу здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей.

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.