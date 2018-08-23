СМИ сообщили о приостановке КНДР демонтажа объектов на космодроме Сохэ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. КНДР приостановила демонтаж объектов на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", сообщает американо-южнокорейский портал 38 North со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки.
Ранее эксперты сообщали, что, согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне идет процесс по демонтажу здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей.
В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.