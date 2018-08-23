Порошенко пообещал, что украинская армия станет сильнейшей в Европе

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на форуме ветеранов в Киеве, заявил, что украинская армия станет сильнейшей в Европе, передает телеканал NewsOne.

По его словам, Россия не сможет остановить интеграцию Украины в евроатлантические структуры.

"Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая Вооруженные силы, полностью под стандарты НАТО. И главный месседж, который я привез с саммита НАТО… — двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства", — сказал он.

Порошенко также добавил, что украинцы прекрасно понимают, что воюют за мир.

"Впереди еще очень много работы, и точно легко не будет никому. Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют", — подчеркнул президент.