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Америка ищет Киеву "специалиста по демократии". Отправит в Донбасс

(обновлено: 08:04 23.08.2018)
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© РИА НовостиПриглашение на должность специалиста по вопросам демократии и управления в киевский офис организации USAIDПриглашение на должность специалиста по вопросам демократии и управления в киевский офис организации USAID
© РИА Новости

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Агентство США по международному развитию (USAID) разместило на официальном сайте госзакупок приглашение на должность "специалиста по вопросам демократии и управления" в киевский офис организации. Основная задача — поддержка Киева "в связи с российской агрессией", а также "укрепление демократического управления Восточной Украиной". Работа хорошо оплачивается.

Оклад большой, задачи — сложные

В шестистраничном пояснительном документе к вакансии говорится, что "специалисту по вопросам демократии и управления" предстоят постоянные командировки из Киева на юго-восток страны.

Задачи следующие: "координация действий USAID на Украине в борьбе с агрессией России, смягчение последствий конфликта в Донбассе и оккупации Крыма, укрепление демократического управления Восточной Украиной и продвижение защиты прав человека" в регионе.

Поле деятельности описывается так: "Население Донбасса и соседних областей маргинально и воспринимается как русскоязычное. Искаженные представления, дезинформация и пропаганда разделяют сообщества. Жители скептически относятся к процессу реформ и, как следствие, меньше, чем в любой другой части страны, одобряют заявления национального правительства и его политику". Отток населения из этого региона принимает катастрофические масштабы.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Оплата — от 89 тысяч до 116 тысяч долларов США в год, что выше среднего заработка американского госслужащего. В помощь дадут четырех сотрудников. Они должны будут координировать программы, нацеленные на "противостояние российской агрессии, содействие стабилизации на востоке Украины, защиту права человека, оказание гуманитарной помощи, укрепление независимых СМИ и гражданского общества, проведение свободных и справедливых выборов, оказание поддержки реформе децентрализации".

Требования к соискателю предъявляются высокие. Профессионал в области политических или экономических наук либо в сфере международных отношений. Степень магистра с семилетним опытом работы или бакалавра — с десятилетним. Опыт управления проектами за рубежом и взаимодействия с USAID, Государственным департаментом или ООН. И обязательно — стаж работы в бывшем СССР или на Украине.

© Federal Business Opportunities (FBO) Фрагмент объявления о вакансии на должность "специалиста по вопросам демократии и управления" в киевский офис организации USAID, размещенной на сайте FBO
© Federal Business Opportunities (FBO)
Фрагмент объявления о вакансии на должность "специалиста по вопросам демократии и управления" в киевский офис организации USAID, размещенной на сайте FBO

Перевоспитать "маргиналов" Донбасса

В конце прошлого года USAID распространило объявления о наборе специалистов для проекта Donbas Activity ("Деятельность в Донбассе"), подчеркнув, что действует от имени правительства США.

Город Ракка. Архивное фото
© AFP 2018 / Bulent Kilic
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Хотя в нынешней заявке Donbas Activity не упоминается, формулировки очень похожи, а чаще просто те же: население юго-востока страны "тяготеет к России" и потому "наиболее скептично к процессу реформ", необходимо противостоять "разделяющим мифам о национализме" и продвигать "позитивный нарратив развития Украины". Плюс содействовать развитию Донбасса как экономически независимого от России региона, "противодействовать российской пропаганде".

Иными словами, речь идет о руководителе специального подразделения USAID, целенаправленно занимающегося идеологической обработкой "маргинальной" части страны, тяготеющей к соседней России и отторгающей проводимые Киевом реформы. В том числе реформу образования, в результате которой дети лишаются возможности учиться на родном для их родителей языке.

Бюджет — 45 миллионов долларов. Проект планировали запустить этим летом.

Агентство американского влияния

USAID — самое мощное западное агентство на Украине и ключевой грантодатель, финансирующий общественные организации и фонды по ряду ключевых направлений. В первую очередь речь идет о судебной и антикоррупционной реформах, говорит директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Как любой другой распорядитель средств, это агентство, конечно же, действует прежде всего в собственных интересах и в интересах Белого дома, который оно представляет. По большому счету, это своего рода вестернизация Украины, создание в стране среды, комфортной и для американской политики, и для американского бизнеса", — отмечает украинский политолог.

Поэтому "перевоспитание" жителей юго-востока страны в духе лояльности к Киеву — важная тактическая задача USAID.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина едет на велосипеде во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
Агентство США по международному развитию (USAID). Архивное фото
© Фото : USDAgov
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В прошлом агентство не раз оказывалось в центре международных политических скандалов. Так, в 2010 году на Кубе запустили социальную сеть ZunZuneo, использовавшую СМС-сообщения, — это была часть секретной подрывной операции США против кубинского правительства. Разработку и развитие сети через подставные компании финансировало USAID.

Четыре года спустя агентство уличили в причастности к организации на Кубе молодежного антиправительственного движения, в котором задействовали популярных местных рэперов. Известный американский историк, критик внешней политики США Уильям Блюм утверждает, что в 1960-1970-е USAID тесно сотрудничало с ЦРУ — разведчики часто работали за границей под прикрытием сотрудников агентства.

Два десятилетия в России

В России USAID присутствовало двадцать лет — с 1992-го по 2012-й. Его деятельность была прекращена властями в связи с тем, что ее характер "далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества", как заявил тогда российский МИД. В частности, через распределение грантов агентство пыталось влиять на политические процессы в стране, включая выборы. Серьезные вопросы у Кремля вызывала и активность американцев в регионах, особенно на Северном Кавказе.

В 1990-е годы многие российские политики, политтехнологи, политологи и журналисты воспользовались образовательными программами USAID. В их числе — нынешний заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, который, помимо прочего, побывал в рамках той программы в американском штате Техас. Там он знакомился с функционированием избирательной системы США, деятельностью низовых общественных организаций и церковных объединений.

"Разумеется, в то время нам, только вынырнувшим из тоталитарного советского прошлого, многое из этого было интересно и полезно. Открывалась возможность изучить и понять принципы современного западного мира. Однако со временем я осознал, что из всех нас, участников образовательных программ, формируется некий актив, сообщество людей, искренне разделяющих западные ценности и готовых выступать в роли неких агентов влияния для его дальнейшей пропаганды", — рассказывает Жарихин.

Логотип кубинской социальной сети ZunZuneo. Архивное фото
© РИА Новости
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Полезными для себя считает занятия на семинарах агентства и украинский журналист Руслан Коцаба — на Украине USAID действует также с 1992 года.

"Я не заметил каких-либо передергиваний в том, что нам объясняли и рассказывали. Но совсем другое дело — распределение грантов. Это реальный инструмент политического влияния, когда поддержку получают только те проекты и организации, которые соответствуют "генеральной линии" американской администрации. И тот самый момент, когда "миссионерская деятельность" USAID становится совсем не бескорыстной", — подчеркивает Коцаба.

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